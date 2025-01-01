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हमीरपुर। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के गृह जिले में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल योजना पिछड़ गई है। जिले के पांच विधानसभा क्षेत्रों में से सदर हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में यह योजना अब तक धरातल पर नहीं उतर पाई है। अन्य चार विधानसभा क्षेत्रों में स्कूलों के भवन निर्माण का काम चल रहा है।सदर हमीरपुर में जिला मुख्यालय स्थित सीबीएसई स्कूल को मई 2026 में डे-बोर्डिंग का दर्जा मिला था। हालांकि, छह माह बाद भी विकास के लिए कोई बजट जारी नहीं हुआ है। नतीजतन, स्कूल में कोई नई सुविधा शुरू नहीं हो सकी है। पढ़ाई पहले की तरह ही चल रही है।शुरुआत में सदर क्षेत्र के कल्लर दत्याला में डे-बोर्डिंग स्कूल के लिए 150 कनाल जमीन चिह्नित की गई थी। विभागीय सर्वे के बाद इस स्थल को रद कर दिया गया।इसके बाद नए परिसर के निर्माण की योजना भी आगे नहीं बढ़ पाई। यह स्थिति मुख्यमंत्री के गृह जिले के लिए चिंताजनक है। सदर क्षेत्र में स्कूल को मिला डे-बोर्डिंग का दर्जा फिलहाल कागजों तक ही सीमित है। संवादजिले के नादौन विधानसभा क्षेत्र के अमलैहड़ में निर्माण कार्य आधे से अधिक पूरा हो चुका है। भोरंज के करहा और बड़सर के कोहडरा में भी निर्माण कार्य आधे से अधिक हो गया है। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के करोट में निर्माण कार्य करीब 10 फीसदी पूरा हुआ है। इन चार क्षेत्रों में डे-बोर्डिंग स्कूलों के लिए परिसर आकार लेने लगे हैं।डे-बोर्डिंग स्कूलों में कई आधुनिक सुविधाएं विकसित की जानी हैं। इनमें स्मार्ट कक्षाएं, विज्ञान और कंप्यूटर प्रयोगशालाएं शामिल हैं। डिजिटल पुस्तकालय, खेल मैदान और इंडोर स्टेडियम भी बनाए जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए स्विमिंग पूल और पौष्टिक भोजन का भी प्रावधान है। ये सुविधाएं छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक होंगी।कोटस्कूल की फाइल निदेशालय भेजी गई है। अभी तक स्कूल के लिए कोई भी बजट राशि नहीं आई है। स्कूल में विद्यार्थियों को सुचारू रूप से पढ़ाई करवाई जा रही है।