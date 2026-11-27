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मैहरे से बिझड़ी वाया गारली सड़क पर जल शक्ति विभाग कार्यालय से करीब 50 मीटर पहले कूड़े का ढेर लगा हुआ है। सड़क के किनारे जमा कचरा नगर पंचायत की सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है।सड़क किनारे खुले में पड़े कचरे से आसपास गंदगी फैल रही है और बदबू उठ रही है। इस मार्ग से रोजाना बड़ी संख्या में लोग गुजरते हैं, लेकिन कूड़े के ढेरों को हटाने की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। खाली स्थानों पर लंबे समय से कूड़ा फेंके जाने के कारण लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है और क्षेत्र की स्वच्छता भी प्रभावित हो रही है।स्थानीय निवासी बीरबल, कुशल कुमार, देवेंद्र सिंह ठाकुर और कल्पराज ने बताया कि नगर पंचायत क्षेत्र की खाली पड़ी जगहों पर लंबे समय से कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। मैहरे से बिझड़ी वाया गारली सड़क पर रोजाना बड़ी संख्या में लोग आवाजाही करते हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था को लेकर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है।कूड़ा जमा होने से आसपास बदबू फैल रही है और लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने नगर पंचायत प्रशासन से कूड़े के ढेर हटाने और नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।गौरतलब है कि नगर पंचायत बड़सर का गठन होने के बाद लोगों को क्षेत्र में बेहतर सफाई व्यवस्था की उम्मीद थी। नियमित कूड़ा उठाने और खुले में कचरा फेंकने पर रोक लगाने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने की अपेक्षा थी, लेकिन मौजूदा हालात लोगों की उम्मीदों पर सवाल खड़े कर रहे हैं।कोट्समामला ध्यान में है। जल्द ही नगर पंचायत सचिव को निर्देश देकर खाली जगहों और सड़क किनारे पड़े कूड़े के ढेर हटाने के लिए कहा जाएगा। साथ ही क्षेत्र में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।मुख्य सड़क के किनारे कूड़े का ढेर लगा होना सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। यहां से रोजाना लोग गुजरते हैं, जिससे उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती है।खाली जगहों पर लंबे समय से कूड़ा फेंका जा रहा है। इससे आसपास गंदगी फैल रही है। नगर पंचायत को नियमित सफाई करवानी चाहिए।कचरा जमा रहने से बदबू फैलती है। राहगीरों और स्थानीय लोगों को परेशानी होती है। सड़क के किनारे पड़े कूड़े को जल्द हटाया जाना चाहिए।नगर पंचायत बनने के बाद लोगों को बेहतर सफाई व्यवस्था की उम्मीद थी, लेकिन मुख्य सड़क के किनारे ही गंदगी के ढेर लगे हैं। प्रशासन को समस्या का समाधान करना चाहिए।