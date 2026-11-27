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पैराग्लाइडिंग शुरू करने से पहले सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी। दिसंबर के पहले सप्ताह में दो अनुभवी और लाइसेंस प्राप्त पैराग्लाइडर टीहरा से चौगान तक परीक्षण उड़ान भरेंगे।परीक्षण के दौरान हवा की दिशा और गति, मौसम की स्थिति, उड़ान स्थल की भौगोलिक परिस्थितियों और लैंडिंग क्षेत्र की उपयुक्तता जांची जाएगी। तकनीकी कमेटी सभी सुरक्षा पहलुओं का आकलन करेगी। कमेटी से हरी झंडी मिलने के बाद साइट को पर्यटकों के लिए खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी।पैराग्लाइडिंग साइट शुरू होने से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। प्रशिक्षित युवाओं को अपने क्षेत्र में ही काम करने का मौका मिलेगा। वहीं, पर्यटकों की आमद बढ़ने से होटल, होम स्टे, टैक्सी, रेस्तरां और छोटे दुकानदारों के कारोबार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।इससे सुजानपुर के पर्यटन को नई पहचान मिलेगी। वर्तमान में पैराग्लाइडिंग साइट के पास बिजली की तारों को शिफ्ट करने का कार्य पूरा हो चुका है। जल्द ही तकनीकी कमेटी के निरीक्षण के बाद साइट शुरू करने की दिशा में आगामी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।बाक्स:पर्यटन गतिविधियों का होगा विस्तारसुजानपुर का ऐतिहासिक चौगान, किला और महाराजा संसार चंद की विरासत पहले से ही पर्यटकों को आकर्षित करती है। पैराग्लाइडिंग शुरू होने के बाद सैलानी आसमान से इस ऐतिहासिक नगरी और आसपास की पहाड़ियों का नजारा देखेंगे। ब्यास नदी का विहंगम दृश्य भी इस रोमांचक गतिविधि का आकर्षण रहेगा। इससे सुजानपुर में पर्यटकों के लिए एक नया अनुभव जुड़ेगा और पर्यटन गतिविधियों का विस्तार होगा।कोटपैराग्लाइडिंग साइट शुरू करने की योजना को धरातल पर उतारा जा रहा है। दिसंबर के पहले सप्ताह में दो अनुभवी पैराग्लाइडर परीक्षण उड़ान भरेंगे। तकनीकी कमेटी की मंजूरी और सुरक्षा मानकों की जांच पूरी होने के बाद साइट स्थल को शुरू किया जाएगा।