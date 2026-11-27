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इस तरह विजय अतुल ने एक मत के अंतर से उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। वह नौहंगी वार्ड से पंचायत समिति सदस्य हैं। दोनों पदों के चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने उम्मीदवारों की जीत का जश्न मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पटाखे चलाकर खुशी का इजहार किया और नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी। कांग्रेस की ओर से ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पृथ्वी चंद ने रीना देवी को बधाई देते हुए कहा कि पंचायत समिति के प्रमुख पद पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार निर्वाचित हुई हैं। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी।पूर्व विधायक ने भाजपा समर्थित को दी बधाईमौके पर पहुंचे पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री ने भाजपा समर्थित विजय अतुल को जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि यदि अध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव होता तो भाजपा समर्थित उम्मीदवार की ही जीत होती। उन्होंने आरोप लगाया कि आरक्षित वर्ग से जीती उनकी एक महिला उम्मीदवार पर दबाव बनाकर पाला बदलने के लिए मजबूर किया गया। इस तरह पंचायत समिति नादौन के दोनों प्रमुख पदों पर अलग-अलग दलों के समर्थित उम्मीदवारों की जीत के साथ चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई।31 मई को घोषित हुए थे चुनाव परिणामपंचायत समिति नादौन के 27 वार्डों के चुनाव 31 मई को घोषित हुए थे। नतीजों के बाद भाजपा ने 17 वार्डों में जीत का दावा करते हुए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर बहुमत होने की बात कही थी। उसके बाद भाजपा विचारधारा से जुड़े चार निर्वाचित सदस्यों को कांग्रेस अपने खेमे में लाई थी। इनमें भूंपल वार्ड से निर्वाचित पूजा कुमारी भी शामिल है। अध्यक्ष पद के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला होना अनिवार्य था। मझियार और भूंपल वार्ड इसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित थे। फस्टे वार्ड महिला के लिए अनारक्षित होने के बाद यहां से अन्य पिछड़ा वर्ग की रीना निर्वाचित हुईं।