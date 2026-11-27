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खंड विकास अधिकारी कार्यालय हमीरपुर की ओर से उद्योग विभाग के सहयोग से आयोजित इस शिविर में महिलाओं को कारोबार शुरू करने, उसका संचालन करने और अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।शिविर में महिलाओं को केवल कारोबार शुरू करने की जानकारी ही नहीं दी जाएगी, बल्कि उसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के तरीके भी सिखाए जाएंगे। उन्हें अपने उत्पादों की पहचान बनाने, बिक्री के लिए बाजार तक पहुंचने और कारोबार का विस्तार करने के गुर बताए जाएंगे।इसके साथ ही अन्य ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उनके लिए रोजगार के अवसर तैयार करने की जानकारी भी दी जाएगी। खंड विकास अधिकारी हमीरपुर एचएएस रजत चौधरी ने बताया कि ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है।इसके माध्यम से महिलाएं अपना कारोबार शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने का हुनर सीखेंगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।