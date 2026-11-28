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वहीं, अवकाश होने पर लोगों को सप्ताह में एक दिन ही राजस्व सेवाएं मिल पाती हैं। इससे भूमि संबंधी कार्यों के साथ विद्यार्थियों के जरूरी प्रमाणपत्र बनाने में भी देरी हो रही है।कुठेड़ा पंचायत की प्रधान नीलम कुमारी ने मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री, सुजानपुर के विधायक और उपायुक्त हमीरपुर को पत्र भेजकर पटवार सर्कल में नियमित पटवारी नियुक्त करने की मांग उठाई है।उन्होंने कहा कि हिमाचली बोनाफाइड, आय, जाति और ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र बनवाने के लिए विद्यार्थियों को पटवारी की रिपोर्ट की आवश्यकता होती है। स्कूल-कॉलेज में प्रवेश और सरकारी नौकरी के लिए जरूरी इन दस्तावेजों के समय पर न बनने से विद्यार्थियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।प्रधान ने बताया कि पटवारी के जनगणना संबंधी कार्यों में व्यस्त रहने से भी राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जल्द नियमित पटवारी तैनात करने का आग्रह किया है।इस संबंध में तहसीलदार हमीरपुर नरेश पटियाल ने कहा कि कुछ पटवार सर्किलों में पटवारी के पद रिक्त हैं, जिससे लोगों को दिक्कत पेश आ रही है। लोगों की मांग के बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है। जल्द समस्या का समाधान होने की उम्मीद है।