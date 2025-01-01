Hamirpur (Himachal) News: समीरपुर में चार वरिष्ठ शिक्षाविदों का मिलन, धूमल ने सराहा योगदान
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sat, 21 Nov 2026 01:25 AM IST
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हमीरपुर। पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल से समीरपुर में तीन वरिष्ठ शिक्षाविदों ने मुलाकात की। इनमें गौतम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के संस्थापक 90 वर्षीय जगदीश गौतम, 90 वर्षीय रतन सिंह कंवर और 93 वर्षीय रोशन लाल उदास शामिल रहे।
खास बात यह रही कि 90 वर्षीय रतन सिंह कंवर स्वयं गाड़ी चलाकर समीरपुर पहुंचे। चारों व्यक्तित्वों ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय शिक्षा के क्षेत्र में बिताया है। प्रो. धूमल ने शिक्षक के रूप में अपना सार्वजनिक जीवन शुरू किया था, जबकि तीनों वरिष्ठ शिक्षाविद प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए हैं।
मुलाकात के दौरान शिक्षाविदों ने शिक्षा के महत्व, बदलते शैक्षणिक परिवेश और पुराने दिनों के अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। शिक्षक का वास्तविक सम्मान उसके विद्यार्थियों के संस्कार और उपलब्धियों में झलकता है।
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प्रो. धूमल ने तीनों वरिष्ठ शिक्षाविदों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन विद्यार्थियों का भविष्य संवारने और समाज को शिक्षित बनाने में समर्पित किया है। उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत रहेगा।
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खास बात यह रही कि 90 वर्षीय रतन सिंह कंवर स्वयं गाड़ी चलाकर समीरपुर पहुंचे। चारों व्यक्तित्वों ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय शिक्षा के क्षेत्र में बिताया है। प्रो. धूमल ने शिक्षक के रूप में अपना सार्वजनिक जीवन शुरू किया था, जबकि तीनों वरिष्ठ शिक्षाविद प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए हैं।
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मुलाकात के दौरान शिक्षाविदों ने शिक्षा के महत्व, बदलते शैक्षणिक परिवेश और पुराने दिनों के अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। शिक्षक का वास्तविक सम्मान उसके विद्यार्थियों के संस्कार और उपलब्धियों में झलकता है।
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प्रो. धूमल ने तीनों वरिष्ठ शिक्षाविदों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन विद्यार्थियों का भविष्य संवारने और समाज को शिक्षित बनाने में समर्पित किया है। उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत रहेगा।