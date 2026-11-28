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डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि हर बच्चे की अपनी प्रतिभा और क्षमता होती है। परीक्षा में कम अंक आना जीवन की असफलता नहीं है। अंक केवल आंकड़े हैं और इन्हें बच्चों की प्रतिभा व आत्मविश्वास का पैमाना नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने शिक्षकों और अभिभावकों से बच्चों को सकारात्मक माहौल देने की अपील की।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। प्रदेश के 100 स्कूलों में सीबीएसई बोर्ड शुरू किया गया है और आगामी शैक्षणिक सत्र में 155 अन्य स्कूलों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा।समारोह के दौरान विद्यार्थियों ने पहाड़ी नाटी, पंजाबी गिद्दा, भांगड़ा, समूह गान, समूह गीत और राजस्थानी नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों का मनोरंजन किया। स्कूल के प्रधानाचार्य राकेश वर्मा ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर वर्षभर की शैक्षणिक, खेलकूद और अन्य गतिविधियों का ब्योरा दिया।समारोह के अंत में खेल, शैक्षणिक और अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पंचायत प्रतिनिधि, शिक्षक, अभिभावक और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।