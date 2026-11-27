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विशेषकर सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक जंदडू से हमीरपुर के लिए कोई बस सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में ग्रामीणों को मजबूरी में निजी टैक्सियों का सहारा लेना पड़ रहा है।स्थानीय लोगों के अनुसार जंदडू, चारियां दी धार, वनालग, स्वाणा, सुराह और कढ़ियार लग सहित आसपास के कई गांवों के लोग इस समस्या से प्रभावित हैं। क्षेत्र में दिनभर में केवल दो सरकारी बसें चलने से यात्रियों की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं।वहीं, निजी बस सेवा उपलब्ध न होने के कारण ग्रामीणों के पास आवागमन के सीमित विकल्प हैं। स्थानीय निवासी अजुध्या दास, ज्ञान चंद, संतोष, मनीष, राहुल, रोहित और राजेश ने बताया कि पर्याप्त बसें न मिलने से विद्यार्थियों, कर्मचारियों और आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।क्षेत्र की आबादी और यात्रियों की जरूरतों को देखते हुए बस सेवाओं में बढ़ोतरी जरूरी है। उन्होंने हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रबंधन से मांग की है कि जंदडू से हमीरपुर के बीच सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक अतिरिक्त बसें चलाई जाएं, ताकि लोगों को राहत मिल सके।कोटसरकारी बसें नियमित रूप से तय रूटों पर संचालित हो रही हैं। यदि रूट आवंटन के बाद निजी बसें निर्धारित रूट पर नहीं चलती हैं तो इस बारे आरटीओ से शिकायत की जा सकती है।