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इस दौरान महाविद्यालय की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। नई कार्यकारिणी में जतिन धीमान को इकाई अध्यक्ष और सानिध्य ठाकुर को इकाई सचिव नियुक्त किया गया। नंदिनी, अभिषेक, बासु, शौर्य चागड़ा और हिमांशु चौधरी को इकाई उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई।वहीं, प्रथम, ध्रुव, लक्ष्य राणा, तनीषा और शगुन ठाकुर को इकाई सह सचिव नियुक्त किया गया। इसके अलावा सूर्यांश को मीडिया एवं सोशल मीडिया संयोजक, आर्यन परमार को खेलो भारत संयोजक और रिया ठाकुर को राष्ट्रीय कला मंच संयोजक बनाया गया।मोहित को सह संयोजक, अंशुल को कोषाध्यक्ष तथा अक्षय को सह कोषाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। अभिलाष शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केवल एक छात्र संगठन नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण, राष्ट्र निर्माण और सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम है।उन्होंने कहा कि संगठन विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ समाज और राष्ट्र के प्रति उनकी जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए भी निरंतर कार्य करता है। संवाद