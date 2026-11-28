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साथ ही इनके समाधान के लिए अभिनव उपायों पर भी विचार साझा किए गए। 27 और 28 नवंबर को आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन उच्च शिक्षा विभाग शिक्षा निदेशालय के संयुक्त निदेशक डॉ. सुशील कुमार बस्सी ने किया।सम्मेलन में करीब 170 शिक्षाविदों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से शोधपत्र प्रस्तुत किए। इनमें केंद्रीय विश्वविद्यालय के 50 विद्यार्थी और शोधार्थी भी शामिल रहे।कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों ने पर्यावरणीय चुनौतियों, आपदा प्रबंधन, नशे के दुष्प्रभावों और इनके प्रभावी समाधान पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम समन्वयक प्रो. जितेंद्र कुमार ने सम्मेलन की रूपरेखा और उद्देश्यों की जानकारी दी।महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. ज्ञानचंद राणा ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन और नशे के दुरुपयोग का भावी पीढ़ियों पर पड़ने वाले प्रभावों को समझना और इनके समाधान पर सार्थक चर्चा करना है।मुख्य अतिथि डॉ. सुशील कुमार बस्सी ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य हिमाचल को नशामुक्त, स्वच्छ और आपदा प्रबंधन के लिहाज से सक्षम बनाना है।सम्मेलन में डॉ. नीतू गोस्वामी, डॉ. चंदन भारद्वाज, डॉ. अनिल, डॉ. रमेश कुमार, डॉ. विभा ठाकुर, डॉ. संगीता सिंह, सेवानिवृत्त प्राचार्य डॉ. सतीश सोनी, डॉ. विक्रम सिंह ठाकुर और डॉ. युद्धवीर सिंह पटियाल सहित विभिन्न शिक्षाविद उपस्थित रहे।