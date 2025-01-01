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ऐसे में अभ्यर्थियों के सामने परीक्षा केंद्र की सही लोकेशन को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। पटवारी भर्ती परीक्षा 23 से 30 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं।प्रवेश पत्र में परीक्षा केंद्र के रूप में राज राजेश्वरी कॉलेज का नाम तो दर्ज है, लेकिन उसके साथ दिया गया पता भोटा के बजाय प्रतापनगर, हमीरपुर का है। इससे दूसरे क्षेत्रों से परीक्षा देने आने वाले अभ्यर्थियों को केंद्र की सही लोकेशन पता करने में दिक्कत हो रही है।अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा से पहले ही केंद्र के पते में इस तरह की गलती से अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने आयोग से प्रवेश पत्रों में परीक्षा केंद्र का सही पता दर्ज करने और जल्द स्पष्टीकरण जारी करने की मांग की है, ताकि किसी भी परीक्षार्थी को गलत पते के कारण परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में परेशानी न हो।पटवारी भर्ती परीक्षा में प्रदेशभर से एक लाख 87 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए आयोग ने प्रदेशभर में 56 परीक्षा केंद्र बनाए हैं।कोटइससे संबंधित जानकारी अभ्यर्थियों को मेल और मैसेज से दी गई है। अभ्यर्थियों लिए सभी परीक्षा केंद्रों की सही लोकेशन ऑनलाइन भी डाली है।