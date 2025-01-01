Hamirpur (Himachal) News: घरेलू हिंसा मामले में पति की अपील खारिज, पत्नी को मिलेगा 7 हजार रुपये मासिक गुजारा भत्ता
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Mon, 02 Nov 2026 01:28 AM IST
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हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश स्टेट ट्रिब्यूनल ने घरेलू हिंसा के एक मामले में पति की अपील खारिज कर दी है। अध्यक्ष राजेश तोमर की अदालत ने निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें पत्नी को 7,000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने के निर्देश दिए गए थे।
यह फैसला 30 अक्तूबर, 2026 को सुनाया गया। निचली अदालत ने 31 जनवरी, 2024 को हमीरपुर शहर निवासी महिला की शिकायत स्वीकार करते हुए उसके पति को शारीरिक या मानसिक हिंसा न करने के निर्देश दिए थे। साथ ही साझा घर में पत्नी को दो कमरे, एक रसोई, एक बाथरूम और एक शौचालय उपलब्ध करवाने को कहा था।
पति ने इस आदेश को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि पत्नी ने घरेलू हिंसा का आरोप नहीं लगाया था और वह अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने पाया कि महिला को शारीरिक और मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ा था।
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पति ने 31 मई, 2021 को लिखित रूप में अपनी पत्नी को तलाक देने की बात भी स्वीकार की थी। ट्रिब्यूनल ने 7,000 रुपये मासिक गुजारा भत्ते की राशि को उचित मानते हुए निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा। यह गुजारा भत्ता आवेदन दाखिल करने की तारीख से देय होगा।
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यह फैसला 30 अक्तूबर, 2026 को सुनाया गया। निचली अदालत ने 31 जनवरी, 2024 को हमीरपुर शहर निवासी महिला की शिकायत स्वीकार करते हुए उसके पति को शारीरिक या मानसिक हिंसा न करने के निर्देश दिए थे। साथ ही साझा घर में पत्नी को दो कमरे, एक रसोई, एक बाथरूम और एक शौचालय उपलब्ध करवाने को कहा था।
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पति ने इस आदेश को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि पत्नी ने घरेलू हिंसा का आरोप नहीं लगाया था और वह अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने पाया कि महिला को शारीरिक और मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ा था।
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पति ने 31 मई, 2021 को लिखित रूप में अपनी पत्नी को तलाक देने की बात भी स्वीकार की थी। ट्रिब्यूनल ने 7,000 रुपये मासिक गुजारा भत्ते की राशि को उचित मानते हुए निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा। यह गुजारा भत्ता आवेदन दाखिल करने की तारीख से देय होगा।