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पूरे गुरुद्वारा परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था और रोशनी की विशेष व्यवस्था की गई थी। गुरुद्वारा साहिब के मुख्य ग्रंथी बाबा सिमरजीत सिंह ने बताया कि गुरु पर्व के अवसर पर सुबह पांच बजे शहर में प्रभात फेरी निकाली गई।इसके बाद गुरुद्वारा साहिब में पिछले कई दिनों से चल रहे श्री अखंड पाठ का सुबह दस बजे भोग डाला गया और अरदास की गई। इसके पश्चात आनंदपुर साहिब से पहुंचे रागी जत्थे ने गुरुवाणी का पाठ और शबद कीर्तन कर संगत को निहाल किया। दोपहर में श्रद्धालुओं के लिए अटूट लंगर लगाया गया।बाबा सिमरजीत सिंह ने बताया कि इस पावन अवसर पर बाहरी राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। ऐतिहासिक गुरुद्वारा दसवीं पातशाही का संबंध गुरु गोबिंद सिंह जी से है। मान्यता के अनुसार, नादौन युद्ध के बाद वे अपनी सेना सहित यहां कुछ समय के लिए ठहरे थे।इसी दौरान उन्होंने इस स्थल पर विचित्र नाटक की रचना भी की थी। गुरुद्वारा साहिब के इसी ऐतिहासिक महत्व के चलते श्रद्धालुओं में इसके प्रति गहरी आस्था है।