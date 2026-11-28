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अदालत ने पाया कि मामले का एकमात्र चश्मदीद गवाह अपनी पूर्व में दी गई गवाही से मुकर गया, जबकि घटना के समय मौजूद अन्य अहम व्यक्तियों को भी अभियोजन पक्ष अदालत में पेश नहीं कर सका।मामला 13 सितंबर 2023 का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता बलवीर सिंह अवाहदेवी से व्हीलचेयर खरीदकर लौट रहा था। आरोप था कि बड़ोह के पास अजय कुमार और अशोक ने उसके साथ मारपीट की, जिसमें उसे चोटें आईं।चिकित्सकीय जांच में एक चोट गंभीर प्रकृति की पाई गई थी। पुलिस ने जांच के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 325 के तहत चालान अदालत में पेश किया था।सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने छह गवाह पेश किए। इनमें राज कुमार को घटनास्थल का चश्मदीद बताया गया था, लेकिन अदालत में उसने अपने पहले के बयान का समर्थन नहीं किया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिरह के दौरान उसने स्वीकार किया कि वह घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं था।उसने बताया कि उसके भाई को नशे की हालत में गिरने से चोटें आई थीं। अदालत ने यह भी पाया कि घायल को सबसे पहले देखने वाले व्यक्ति और वाहन से उतरने वाले अन्य व्यक्ति को गवाही के लिए पेश नहीं किया गया। ऐसे में आरोपी के खिलाफ आरोप संदेह से परे साबित करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्र साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे।गौरतलब है कि शिकायतकर्ता बलवीर सिंह की 7 नवंबर 2024 को मृत्यु हो चुकी है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी टीना मल्होत्रा ने 25 नवंबर 2026 को फैसला सुनाते हुए अजय कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 325 के आरोपों से बरी कर दिया।