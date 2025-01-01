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वर्ष 1962 में स्थापित इस स्कूल को 64 साल बीत चुके हैं, लेकिन विद्यार्थियों को स्कूल पहुंचने के लिए कच्चे रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। करीब एक किलोमीटर लंबे रास्ते में 100 मीटर हिस्सा आज भी कच्चा है। रास्ते के दोनों ओर झाड़ियां उगी होने से छोटे बच्चों को रोजाना परेशानी उठानी पड़ती है।शिक्षा खंड नादौन के तहत आने वाले धनपुर प्राथमिक स्कूल में प्री-प्राइमरी से पांचवीं कक्षा तक 16 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। इन विद्यार्थियों के लिए स्कूल तक पहुंचने का यही एकमात्र रास्ता है। करीब 30 साल पहले यहां सड़क निकाली गई थी, लेकिन इसे आज तक पूरी तरह पक्का नहीं किया जा सका।पंचायत की ओर से रास्ते के दोनों छोरों पर पक्का निर्माण करवाया गया है, जबकि बीच का करीब 100 मीटर हिस्सा कच्चा ही है। इस हिस्से में दोनों ओर झाड़ियां उगी होने से विद्यार्थियों को आवाजाही में दिक्कत होती है।स्कूल में मतदान केंद्र भी स्थापित है। चुनाव के दौरान मतदाता, चुनावी कर्मचारी और अधिकारी भी इसी रास्ते से होकर स्कूल पहुंचते हैं। इसके बावजूद रास्ते की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।बरसात के दौरान कच्चे हिस्से में कीचड़ जमा होने से आवाजाही मुश्किल हो जाती है। बरसात बीते करीब चार महीने हो चुके हैं, लेकिन रास्ते की बदहाल स्थिति अब भी विद्यार्थियों के लिए परेशानी बनी हुई है।ग्रामीणों और अभिभावकों ने पंचायत तथा संबंधित विभाग से रास्ते के शेष हिस्से को पक्का करवाने और दोनों ओर उगी झाड़ियों की सफाई करवाने की मांग की है, ताकि विद्यार्थियों को सुरक्षित और सुविधाजनक रास्ता मिल सके।कोट्ससमस्या के बारे में संबंधित पंचायत प्रधान को अवगत करवाया गया है, ताकि रास्ते के कच्चे हिस्से को पक्का किया जा सके।रास्ते के कच्चे पैच को पक्का करवाया जाएगा। स्कूल शिक्षक ने समस्या के बारे में अवगत करवाया है। जल्द बजट का प्रावधान करवाया जाएगा।बच्चों को रोजाना झाड़ियों के बीच से गुजरकर स्कूल पहुंचना पड़ता है। कच्चे रास्ते के कारण उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती है।पंचायत ने रास्ते के दोनों छोर पक्के कर दिए, लेकिन बीच का हिस्सा छोड़ दिया है। छोटे बच्चों को इसी रास्ते से होकर स्कूल जाना पड़ता है।करीब 30 साल पहले स्कूल तक सड़क निकाली गई थी, लेकिन आज तक 100 मीटर हिस्सा कच्चा ही है। संबंधित विभाग को इसे पक्का करवाना चाहिए।स्कूल में मतदान केंद्र होने के बावजूद रास्ते की हालत नहीं सुधरी है। चुनाव के समय भी अधिकारी और मतदाता इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं।