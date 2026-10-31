Hamirpur (Himachal) News: 18 लाख से संवरेगा बिजली सबडिवीजन भोरंज का जर्जर भवन

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मरम्मत कार्य के तहत भवन पर नई टिन डाली जा रही है। इसके अलावा ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए नई सीढ़ियां बनाई जाएंगी और भवन का रंग-रोगन भी किया जा रहा है। लंबे समय से बदहाली का दंश झेल रहे भवन की मरम्मत शुरू होने से बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है।गौरतलब है कि बिजली व्यवस्था के संचालन का केंद्र रहा यह कार्यालय भवन लंबे समय से खस्ताहाल था। इसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि सुरक्षा कारणों के चलते करीब दो वर्ष पहले पूरे कार्यालय को यहां से निजी भवन में शिफ्ट करना पड़ा था।हालांकि, बिजली आपूर्ति व्यवस्था का मुख्य पैनल आज भी पुराने भवन के धरातल पर ही स्थापित है। ऐसे में यहां काम करने वाले कर्मचारियों को हर समय सुरक्षा की चिंता सताती रहती थी। भवन की ऊपरी मंजिल तक जाने वाली सीढ़ियां कमजोर हो चुकी थीं और कई स्थानों पर सीमेंट भी उखड़ गया था।समय के साथ भवन की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी, लेकिन लंबे समय तक मरम्मत या पुनर्निर्माण को लेकर कोई ठोस पहल नहीं हो पाई। अब करीब 18 लाख रुपये की लागत से मरम्मत कार्य शुरू होने के बाद भवन को नया स्वरूप मिलने की उम्मीद जगी है।कोटबिजली भवन के लिए आवश्यक सुधार कार्य करवाएं जा रहे हैं। कुछ काम हो गया है और कुछ अभी बाकी है।