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दिसंबर से जिले के 406 प्राथमिक स्कूलों में शुरू होगा विशेष अभियानखेल-खेल में अक्षरों और अंकों की पहचान करेंगे तीन से पांच वर्ष के नौनिहालविद्यार्थियों के लिए हर सप्ताह स्कूल स्तर पर लगेंगी शिक्षण सामग्री की प्रदर्शनियांबवीता चंदेलहमीरपुर। प्राथमिक स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाओं के नौनिहाल अब किताबों के साथ रंग-बिरंगे चित्रों, खिलौनों, कार्टून और पहेलियों के माध्यम से पढ़ाई करेंगे। बच्चे खेल-खेल में अक्षरों और अंकों की पहचान करना सीखेंगे। उनकी पढ़ाई को रोचक और आसान बनाने के लिए शिक्षा विभाग दिसंबर माह से जिले के 406 प्राथमिक स्कूलों में विशेष अभियान शुरू करेगा।अभियान के तहत शिक्षक प्री-प्राइमरी कक्षाओं के विद्यार्थियों की उम्र और समझ के अनुसार अलग-अलग तरह की शिक्षण सामग्री तैयार करेंगे। इसमें रंग-बिरंगे चित्र, खिलौने, चार्ट, मॉडल और पहेलियां शामिल होंगी। इसके अलावा स्थानीय संसाधनों से भी शिक्षण सामग्री विकसित की जाएगी। सामग्री को आकर्षक बनाने के लिए उसमें रोचक रंगों और कार्टून का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि बच्चे गतिविधियों के माध्यम से आसानी से नई चीजें सीख सकें।अभियान के तहत प्रत्येक सप्ताह स्कूल स्तर पर शिक्षण सामग्री की प्रदर्शनियां भी आयोजित की जाएंगी। इनमें शिक्षक अपनी ओर से तैयार की गई सामग्री प्रदर्शित करेंगे। इन गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को भी सीखने और अपनी रचनात्मकता दिखाने का अवसर मिलेगा।इससे कक्षाओं में पढ़ाई का माहौल अधिक रोचक बनेगा और बच्चे पढ़ाई को बोझ समझने के बजाय उसमें रुचि लेंगे। अभियान का मुख्य उद्देश्य शुरुआती कक्षाओं में बच्चों की बुनियादी समझ मजबूत करना और उनमें सीखने की रुचि विकसित करना है।कोटप्री-प्राइमरी कक्षाओं से ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अभियान शुरू किया जाएगा। स्कूल प्रमुखों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अभियान का उद्देश्य पहली कक्षा से पूर्व विद्यार्थियों को पढ़ाई में निपुण बनाना है। - नवीन कुमार, उपनिदेशक सह परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा