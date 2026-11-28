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नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सतीश कुमार फोतेदार ने की।उन्होंने कहा कि नशे की समस्या केवल किसी एक विभाग या व्यक्ति के प्रयासों से खत्म नहीं हो सकती। इसके लिए समाज के सभी वर्गों को मिलकर काम करना होगा। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए समय रहते जागरूकता बढ़ाने और उन्हें सही दिशा दिखाने की जरूरत है।उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों और सामाजिक संगठनों के बीच बेहतर तालमेल से ही नशे के खिलाफ प्रभावी प्रयास किए जा सकते हैं। प्रशिक्षण का उद्देश्य नशे की मांग कम करने के प्रयासों को मजबूत करना और नशामुक्त समाज के निर्माण में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना रहा।प्रशिक्षण में पुलिस विभाग के प्रतिनिधियों, स्कूल प्रधानाचार्यों, प्राध्यापकों, गैर-सरकारी संस्थाओं, औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों और धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की भागीदारी के माध्यम से नशे के खिलाफ सामूहिक जिम्मेदारी और समन्वित प्रयासों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।डॉ. सतीश कुमार फोतेदार ने नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए सभी से अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. नेहा पटियाल और जन सूचना एवं सम्प्रेषण अधिकारी सुनील कुमार रांगड़ा भी मौजूद रहे। प्रशिक्षण का आयोजन एवं समन्वय डीलिंग असिस्टेंट कंचन ने किया।