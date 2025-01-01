Hamirpur (Himachal) News: बनोई चौक पर हवाई फायरिंग मामले में खंगाली सीसीटीवी फुटेज

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पुलिस ने मंगलवार को शिकायतकर्ता स्थानीय दुकानदार के अलावा बनोई चौक पर मूंगफली की रेहड़ी लगाने वाले प्रत्यक्षदर्शी से भी गहन पूछताछ की। प्रत्यक्षदर्शी से घटना के समय संदिग्ध गाड़ी की दिशा, उसमें सवार लोगों की गतिविधियों और फायरिंग के बाद गाड़ी किस ओर गई, इस संबंध में जानकारी हासिल की गई।घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की प्राथमिक फुटेज में गाड़ी का नंबर स्पष्ट नजर नहीं आने के कारण पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। पुलिस की विशेष टीमें अब पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबों, पेट्रोल पंपों और आसपास के चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही हैं। पुलिस का प्रयास काले रंग की संदिग्ध गाड़ी की पहचान कर आरोपियों तक पहुंचना है।वहीं, पुलिस घटनास्थल से खाली कारतूस के खोल और अन्य तकनीकी साक्ष्य जुटाने में भी लगी है। शुरुआती जांच में वारदात में देसी कट्टे का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है। गगल थाना प्रभारी उधम सिंह राजपूत ने बताया कि मामले से जुड़े प्रत्येक पहलू को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। मामले की पुष्टि एसपी कांगड़ा कुलभूषण वर्मा ने की है।