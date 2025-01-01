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इसके अलावा ग्राम पंचायत गोईस में नए पंचायत भवन के निर्माण के लिए भी वित्तीय सहायता देने का एलान किया। मुख्यमंत्री ने गलोड़ में आयोजित विशेष स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ भी किया।उन्होंने कहा कि बीडीओ कार्यालय खुलने से आसपास की पंचायतों के लोगों को प्रशासनिक कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। वहीं, सहकारी सभाओं को मिलने वाली राशि से उनकी कार्यप्रणाली और संसाधनों को मजबूती मिलेगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा नेता डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर का श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि इसकी स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद के योगदान से संभव हुई थी। इसके लिए उन्होंने स्वयं भी प्रयास किए थे।उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण को गति देने के लिए अपने संसाधनों से 500 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। आगामी एक वर्ष में यह संस्थान प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा महाविद्यालयों में शामिल होगा।उन्होंने कहा कि सरकार आईजीएमसी शिमला, टांडा और नेरचौक चिकित्सा महाविद्यालयों में भी विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है।मुख्यमंत्री ने कहा कि गलोड़ क्षेत्र की सभी सड़कों को डबल लेन में स्तरोन्नत किया गया है। क्षेत्र में सीबीएसई स्कूल भी खोला गया है और इसके सुचारू संचालन के लिए शिक्षकों की नियुक्तियां की गई हैं।सिक्कों से तोले सीएमगलोड़ पहुंचने पर स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान उन्हें सिक्कों से तोलकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, पूर्व विधायक मनजीत डोगरा, भूतपूर्व सैनिक निगम के अध्यक्ष कर्नल मनीष, पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष मोहन लाल, कांग्रेस नेता सुभाष ढढवालिया, कैप्टन पृथी चंद, कैप्टन प्रेम चंद शर्मा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती, एपीएमसी अध्यक्ष अजय शर्मा, उपायुक्त गंधर्वा राठौर और पुलिस अधीक्षक बलबीर सिंह सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।