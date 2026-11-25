सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह देने की योजना के तहत 93 फीसदी आवेदन खारिज होना माताओं-बहनों के साथ सीधा अन्याय और विश्वासघात है। उन्होंने दावा किया कि योजना के लिए प्राप्त 8.25 लाख आवेदनों में से 7.69 लाख आवेदन रद्द कर दिए हैं। महज 50 हजार आवेदन ही स्वीकृत हुए हैं।

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मीडिया को जारी बयान में सांसद ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावों के दौरान बड़े-बड़े मंचों से प्रदेश की प्रत्येक महिला को 1,500 रुपये प्रतिमाह देने की गारंटी दी गई थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद कांग्रेस अपने वादे से मुकर गई। उन्होंने राहुल और प्रियंका गांधी से सवाल किया कि यदि योजना के लिए कड़ी शर्तें लागू करनी थीं, तो चुनाव से पहले इनका खुलासा क्यों नहीं किया गया।अनुराग ठाकुर ने कहा कि गांधी परिवार और कांग्रेस की राजनीति शुरू से ही नारों और राजनीतिक छलावे पर आधारित रही है। इंदिरा गांधी के समय के गरीबी हटाओ नारे का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जनता को सपने दिखाकर राजनीतिक लाभ उठाया है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर विदेशों में बिना तथ्यों के बयानबाजी कर देश की छवि खराब करने का प्रयास करने का आरोप भी लगाया।