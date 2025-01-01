Hamirpur (Himachal) News: पांच माह की जोड़तोड़ में भाजपा का बहुमत का दावा टूटा, नादौन पंचायत समिति का चुनाव कल
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Wed, 25 Nov 2026 01:01 AM IST
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कमलेश रतन भारद्वाज
हमीरपुर। पांच माह तक चली सियासी जोड़तोड़ के बाद मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन की पंचायत विकास समिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव का समीकरण बदल गया है। 31 मई को नतीजे घोषित होने के बाद 17 वार्डों में जीत का दावा करने वाली भाजपा अब अध्यक्ष पद के लिए अपना प्रत्याशी उतारने की स्थिति में नहीं है।
समिति में अध्यक्ष पद अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है और इस पद के लिए पात्र तीनों निर्वाचित महिलाएं कांग्रेस खेमे में हैं। चार सदस्यों के पाला बदलने से भाजपा का बहुमत का दावा भी टूट गया है। ऐसे में 26 नवंबर को प्रस्तावित चुनाव में भाजपा उपाध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है।
पंचायत विकास समिति नादौन के 27 वार्डों के चुनाव परिणाम 31 मई को घोषित हुए थे। नतीजों के बाद भाजपा ने 17 वार्डों में जीत का दावा करते हुए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर बहुमत होने की बात कही थी।
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इसके बाद करीब पांच माह तक चले सियासी जोड़तोड़ के दौरान भाजपा विचारधारा से जुड़े चार निर्वाचित सदस्यों को कांग्रेस अपने खेमे में ले आई। इनमें भूंपल वार्ड से निर्वाचित पूजा कुमारी भी शामिल हैं।
अध्यक्ष पद के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला होना अनिवार्य है। मझियार और भूंपल वार्ड इसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित थे। वहीं, फस्टे वार्ड महिला के लिए अनारक्षित होने के बावजूद यहां से अन्य पिछड़ा वर्ग की रीना रानी निर्वाचित हुई हैं।
इस तरह अध्यक्ष पद के लिए पात्र तीनों महिला सदस्य अब कांग्रेस खेमे में हैं। भाजपा के पास इस पद के लिए पात्र प्रत्याशी नहीं बचा है। ऐसे में अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति की संभावना भी बन रही है, हालांकि अंतिम स्थिति चुनावी बैठक में ही स्पष्ट होगी।
उधर, भाजपा उपाध्यक्ष पद के लिए अपना समर्थित प्रत्याशी उतारने की तैयारी में जुटी है। भाजपा लंबे समय से कांग्रेस सरकार पर चुनाव करवाने में देरी करने के आरोप लगाती रही है। सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने भी बयान जारी कर सवाल उठाया था कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू अपने ही गृह क्षेत्र में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव करवाने से क्यों बच रहे हैं।
कोरम के लिए 18 सदस्य जरूरी
दोनों पदों के चुनाव के लिए 26 नवंबर को पूर्वाह्न 11 बजे पंचायत समिति नादौन के सभागार में बैठक होगी। 27 सदस्यीय समिति में कोरम पूरा करने के लिए कम से कम 18 सदस्यों की उपस्थिति जरूरी है। ऐसे में बैठक में सदस्यों की मौजूदगी भी चुनावी प्रक्रिया के लिहाज से अहम रहेगी।
कोट
उपाध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी उतारा जाएगा। वोट चोरी का रोना रोने वाली कांग्रेस ने अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के चुनाव से पहले भाजपा के पक्ष में आए जनादेश की खुद वोट चोरी की है। भाजपा उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल करेगी। -विजय अग्निहोत्री, पूर्व विधायक नादौन
कांग्रेस दोनों पदों पर बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी। सभी निर्वाचित बीडीसी सदस्य कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के साथ हैं। -सुमन भारती, जिलाध्यक्ष, हमीरपुर कांग्रेस
सभी निर्वाचित सदस्यों को चुनावी बैठक के बारे में जानकारी दी गई है। बैठक में कोरम पूरा होने पर चुनावी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। -विकास शुक्ला, एसडीएम सुजानपुर
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ये हैं निर्वाचित बीडीसी
वार्ड नाम
निर्वाचित सदस्य
चमराल
वंदना कुमारी
चौड़ू
सविता कुमारी
फस्टे
रीना रानी
बलडूहक
नवीन कुमार
जोल सप्पड़
रामपाल
नौहंगी
विजय सिंह
लाहड़ कोटलू
प्यार चंद
भूंपल
पूजा कुमारी
जलाड़ी
राजिंद्र सिंह
भरमोटी खुर्द
अनिल कुमार
बटराण
अनिता कौशल
मालग
जगराज सिंह
पनसाई
रंजना शर्मा
बढेड़ा
रंजना देवी
कश्मीर
ममता कुमारी
पन्याली
रघुवीर सिंह
गलोड़ खास
रजनीश कौशल
हड़ेटा
अंकिता शर्मा
फाहल
कृष्णा देवी
लहड़ा
निशा शर्मा
धनेटा
पिंगला देवी
ग्वाल पत्थर
मनजीत सिंह
झलाण
विनोद कुमार
अमलैहड़
विमला देवी
बसारल
कर्ण बेदी
मझियार
कमलेश कुमारी
कलूर
केवल कृष्ण
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हमीरपुर। पांच माह तक चली सियासी जोड़तोड़ के बाद मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन की पंचायत विकास समिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव का समीकरण बदल गया है। 31 मई को नतीजे घोषित होने के बाद 17 वार्डों में जीत का दावा करने वाली भाजपा अब अध्यक्ष पद के लिए अपना प्रत्याशी उतारने की स्थिति में नहीं है।
समिति में अध्यक्ष पद अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है और इस पद के लिए पात्र तीनों निर्वाचित महिलाएं कांग्रेस खेमे में हैं। चार सदस्यों के पाला बदलने से भाजपा का बहुमत का दावा भी टूट गया है। ऐसे में 26 नवंबर को प्रस्तावित चुनाव में भाजपा उपाध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है।
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पंचायत विकास समिति नादौन के 27 वार्डों के चुनाव परिणाम 31 मई को घोषित हुए थे। नतीजों के बाद भाजपा ने 17 वार्डों में जीत का दावा करते हुए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर बहुमत होने की बात कही थी।
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इसके बाद करीब पांच माह तक चले सियासी जोड़तोड़ के दौरान भाजपा विचारधारा से जुड़े चार निर्वाचित सदस्यों को कांग्रेस अपने खेमे में ले आई। इनमें भूंपल वार्ड से निर्वाचित पूजा कुमारी भी शामिल हैं।
अध्यक्ष पद के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला होना अनिवार्य है। मझियार और भूंपल वार्ड इसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित थे। वहीं, फस्टे वार्ड महिला के लिए अनारक्षित होने के बावजूद यहां से अन्य पिछड़ा वर्ग की रीना रानी निर्वाचित हुई हैं।
इस तरह अध्यक्ष पद के लिए पात्र तीनों महिला सदस्य अब कांग्रेस खेमे में हैं। भाजपा के पास इस पद के लिए पात्र प्रत्याशी नहीं बचा है। ऐसे में अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति की संभावना भी बन रही है, हालांकि अंतिम स्थिति चुनावी बैठक में ही स्पष्ट होगी।
उधर, भाजपा उपाध्यक्ष पद के लिए अपना समर्थित प्रत्याशी उतारने की तैयारी में जुटी है। भाजपा लंबे समय से कांग्रेस सरकार पर चुनाव करवाने में देरी करने के आरोप लगाती रही है। सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने भी बयान जारी कर सवाल उठाया था कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू अपने ही गृह क्षेत्र में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव करवाने से क्यों बच रहे हैं।
कोरम के लिए 18 सदस्य जरूरी
दोनों पदों के चुनाव के लिए 26 नवंबर को पूर्वाह्न 11 बजे पंचायत समिति नादौन के सभागार में बैठक होगी। 27 सदस्यीय समिति में कोरम पूरा करने के लिए कम से कम 18 सदस्यों की उपस्थिति जरूरी है। ऐसे में बैठक में सदस्यों की मौजूदगी भी चुनावी प्रक्रिया के लिहाज से अहम रहेगी।
कोट
उपाध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी उतारा जाएगा। वोट चोरी का रोना रोने वाली कांग्रेस ने अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के चुनाव से पहले भाजपा के पक्ष में आए जनादेश की खुद वोट चोरी की है। भाजपा उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल करेगी। -विजय अग्निहोत्री, पूर्व विधायक नादौन
कांग्रेस दोनों पदों पर बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी। सभी निर्वाचित बीडीसी सदस्य कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के साथ हैं। -सुमन भारती, जिलाध्यक्ष, हमीरपुर कांग्रेस
सभी निर्वाचित सदस्यों को चुनावी बैठक के बारे में जानकारी दी गई है। बैठक में कोरम पूरा होने पर चुनावी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। -विकास शुक्ला, एसडीएम सुजानपुर
ये हैं निर्वाचित बीडीसी
वार्ड नाम
निर्वाचित सदस्य
चमराल
वंदना कुमारी
चौड़ू
सविता कुमारी
फस्टे
रीना रानी
बलडूहक
नवीन कुमार
जोल सप्पड़
रामपाल
नौहंगी
विजय सिंह
लाहड़ कोटलू
प्यार चंद
भूंपल
पूजा कुमारी
जलाड़ी
राजिंद्र सिंह
भरमोटी खुर्द
अनिल कुमार
बटराण
अनिता कौशल
मालग
जगराज सिंह
पनसाई
रंजना शर्मा
बढेड़ा
रंजना देवी
कश्मीर
ममता कुमारी
पन्याली
रघुवीर सिंह
गलोड़ खास
रजनीश कौशल
हड़ेटा
अंकिता शर्मा
फाहल
कृष्णा देवी
लहड़ा
निशा शर्मा
धनेटा
पिंगला देवी
ग्वाल पत्थर
मनजीत सिंह
झलाण
विनोद कुमार
अमलैहड़
विमला देवी
बसारल
कर्ण बेदी
मझियार
कमलेश कुमारी
कलूर
केवल कृष्ण