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ज्येष्ठ रविवार को बाबा के दरबार में रोट चढ़ाने की परंपरा के चलते सुबह से ही श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो गई थी। दिनभर मंदिर परिसर में भक्तों की चहल-पहल रही और देर रात तक श्रद्धालु दर्शनों के लिए कतारों में लगे रहे।श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर न्यास ने मंदिर के कपाट 24 घंटे खुले रखे, ताकि दूरदराज से आने वाले भक्तों को दर्शनों के लिए अधिक इंतजार न करना पड़े।मंदिर परिसर में दर्शन व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी। सुरक्षा कर्मियों ने कतारों को व्यवस्थित रखने के साथ श्रद्धालुओं की आवाजाही भी सुचारू बनाए रखी। श्रद्धालुओं के लिए रात 9 बजे तक लंगर की व्यवस्था की गई थी।दर्शन करने के बाद श्रद्धालुओं ने कीर्तन हॉल में पहुंचकर भजन-कीर्तन किया। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर बाबा के जयकारों और भजनों से गूंजता रहा। वहीं, यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैरियर नंबर दो से आगे बिना अनुमति के वाहनों को जाने की इजाजत नहीं दी गई।कोटश्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। दर्शन, सुरक्षा और लंगर की व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया, ताकि किसी भी श्रद्धालु को परेशानी न हो।