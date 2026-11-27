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इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को लाखों रुपये के नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। एडीसी अभिषेक गर्ग ने वीरवार को जिला एवं उपमंडल स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रतियोगिताओं की रूपरेखा तय की।उन्होंने बताया कि क्रिकेट, वॉलीबाल, कबड्डी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, हॉकी, कुश्ती और रस्साकशी के साथ फुटबॉल और बास्केटबॉल को भी प्रतियोगिताओं में शामिल किया जा रहा है। इनमें 15 से 30 वर्ष तक के युवक-युवतियां 30 नवंबर तक खेलो हिमाचल के वेबपोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं।प्रतियोगिताओं में राज्य, जिला और उपमंडल स्तर पर आकर्षक नकद पुरस्कार रखे गए हैं। राज्य स्तर पर विजेता टीम को 31 लाख, उपविजेता को 15 लाख और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 10 लाख रुपये तक का पुरस्कार मिलेगा।जिला स्तर पर पहले तीन स्थानों के लिए क्रमशः दो लाख, डेढ़ लाख और एक लाख रुपये दिए जाएंगे। वहीं, उपमंडल स्तर पर विजेता, उपविजेता और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को क्रमशः 51 हजार, 41 हजार और 31 हजार रुपये के पुरस्कार मिलेंगे।एडीसी अभिषेक गर्ग ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक युवक-युवतियों का पंजीकरण सुनिश्चित करें। इसके लिए युवा सेवाएं एवं खेल विभाग, शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों, खेल संघों, नेहरू युवा केंद्र, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग सहित अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए।बैठक में एसपी बलवीर सिंह, एसडीएम संजीत सिंह, सेकेंडरी शिक्षा उपनिदेशक देशराज डोगरा और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के जिला युवा अधिकारी सन्नी कुमार ने प्रतियोगिताओं का विस्तृत ब्योरा प्रस्तुत किया।