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कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक मनाए जाने वाले पंच भीष्म पर्व के पहले दिन मंदिर में दीपकों की जोड़ियां प्रज्वलित की गईं। मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालु दीपकों के दर्शन कर रहे हैं और इस प्राचीन परंपरा को देखकर अभिभूत हो रहे हैं।पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्रीकृष्ण पांडवों को बाणों की शय्या पर लेटे भीष्म पितामह के पास ले गए थे। सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे भीष्म पितामह ने श्रीकृष्ण के आग्रह पर पांडवों को राजधर्म, वर्णधर्म और मोक्षधर्म का ज्ञान दिया। यह ज्ञान एकादशी से पूर्णिमा तक पांच दिनों में दिया गया।मान्यता है कि तभी से इन पांच दिनों को भीष्म पंचक के रूप में मनाया जाने लगा। इन दिनों दीपदान करना विशेष शुभ माना जाता है। सुजानपुर के मुरली मनोहर मंदिर में मिट्टी के दीपकों की जोड़ियां प्रज्वलित करने की परंपरा भी इसी धार्मिक मान्यता से जुड़ी है।मंदिर के पुजारी रवि नंदन ने बताया कि इस परंपरा की शुरुआत करीब 70 वर्ष पहले उनकी माता विद्या देवी ने की थी। तब से परिवार की ओर से हर वर्ष पंच भीष्म पर्व पर मिट्टी के दीपकों की जोड़ियां प्रज्वलित की जाती हैं।इस दौरान भगवान विष्णु की कथा का गुणगान और तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। पर्व के समापन पर दीपकों को पानी में प्रवाहित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन पांच दिनों में आंवले और गन्ने का सेवन करना भी शुभ माना जाता है।