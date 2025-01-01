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मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सतीश कुमार फोतेदार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्त्री रोग विभाग की ओपीडी में 162 महिलाओं ने जांच करवाई। जनरल मेडिसिन के विशेषज्ञों ने 294, हड्डी रोग विशेषज्ञों ने 198 और हृदय रोग विशेषज्ञों ने 56 लोगों की जांच की।इसी प्रकार नेत्र रोग के 110, ईएनटी के 82, त्वचा रोग के 114 और बाल रोग विभाग में 78 मरीजों की जांच की गई। डेंटल में 44, न्यूरोलॉजी में 25, न्यूरो सर्जरी में 17, जनरल सर्जरी में 24, रीनल ट्रांसप्लांट सर्जरी में 18, ओंकोलॉजी में 13, एंडोक्राइनोलॉजी में 20, नैफ्रोलॉजी में 30, मनोचिकित्सा में 16, यूरोलॉजी में 20 और सीटीवीएस की ओपीडी में दो मरीजों की जांच की गई।डॉ. फोतेदार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग एवं मेडिकल कॉलेजों के 11 सुपर स्पेशलिस्ट, 10 स्पेशलिस्ट, 10 अन्य डॉक्टरों और 125 स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कुल 1323 लोगों की जांच की। इनके अलावा आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और योग एवं नेचुरोपैथी के विशेषज्ञों ने भी 893 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की।शिविर में दो हजार से अधिक लोगों के विभिन्न प्रकार के टेस्ट भी किए गए। इनमें 80 लोगों के अल्ट्रासाउंड और 137 के एक्सरे किए गए। ब्लड, शुगर, एचबी एवं सीबीसी के कुल 926 टेस्ट हुए।इसके अलावा 30 लोगों के ईसीजी, 449 की अन्य लैब जांच, 22 महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर और 44 लोगों की ओरल कैंसर जांच की गई। शिविर में 39 लोगों को रेफर किया गया, जबकि 137 लोगों की टीबी जांच और 190 लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परामर्श दिया गया। इसके अलावा नौ लोगों के मौके पर ही आयुष्मान कार्ड और चार लोगों की आभा आईडी बनाई गई।