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इससे ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क सुविधा से जोड़ने के साथ लोगों को घर-द्वार तक यातायात सुविधा मिल सकेगी। भोरंज के विधायक सुरेश कुमार ने ग्रामीणों की मांग पर सौटा, खनसन, चोहाग से हयोड़, भोगवां से सपलुही, धार, डाडू से चंबोह पुल, बरडू, डाडू की गुज्जर बस्ती, झरलोग, डडली, गौटा और जाहू पंचायत में डिंपल की दुकान से डोहग तक एंबुलेंस सड़कों के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत करवाई है।इनमें से प्रत्येक सड़क के लिए 10 लाख रुपये और भोगवां से सपलुही सड़क के लिए 15 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। विधायक सुरेश कुमार ने बताया कि इससे पहले क्षेत्र में 26 एंबुलेंस सड़कों का निर्माण किया जा चुका है, जिससे ग्रामीणों को घर-द्वार तक सड़क सुविधा मिली है।उन्होंने ग्रामीणों से सड़क निर्माण कार्यों में सहयोग करने और आवश्यक भूमि उपलब्ध करवाने की अपील की। विधायक ने क्षेत्र में 12 एंबुलेंस सड़कों के निर्माण के लिए बजट स्वीकृत करने पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का आभार जताया।कोटमुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 1.25 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। विभाग सड़कों का एस्टीमेट तैयार कर रहा है और जल्द ही सड़कों का निर्माण किया जाएगा।