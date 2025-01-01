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महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. विभा ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। डॉ. विभा ठाकुर ने कहा कि नशा युवा वर्ग के सामने गंभीर सामाजिक चुनौती है। युवाओं को नशे से दूर रहकर अपने जीवन को सकारात्मक दिशा देनी चाहिए।विशेष अतिथि राजयोगिनी ब्रह्माकुमारी बन्नू ने मानसिक तनाव से बचने, आत्मनियंत्रण और ध्यान के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नियमित ध्यान और सकारात्मक चिंतन से मानसिक शांति मिलती है।एएसआई अमरजीत सिंह ने मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान की जानकारी दी। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने तथा नशे की गिरफ्त में आए लोगों को उचित सहयोग देकर इससे बाहर निकलने के लिए प्रेरित करने की अपील की।वहीं, माय भारत जिला हमीरपुर की समन्वयक दीपमाला ठाकुर ने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने और समाज को नशामुक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने की शपथ दिलाई।