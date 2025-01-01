Hamirpur (Himachal) News: सुजानपुर कॉलेज के 100 विद्यार्थियों ने ली नशामुक्त समाज की शपथ
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Fri, 20 Nov 2026 12:10 AM IST
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सुजानपुर (हमीरपुर)। राजकीय महाविद्यालय सुजानपुर में वीरवार को मेरा युवा भारत और एनएसएस इकाई के संयुक्त तत्वावधान में ‘नशामुक्त युवा’ विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें करीब 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया।
महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. विभा ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। डॉ. विभा ठाकुर ने कहा कि नशा युवा वर्ग के सामने गंभीर सामाजिक चुनौती है। युवाओं को नशे से दूर रहकर अपने जीवन को सकारात्मक दिशा देनी चाहिए।
विशेष अतिथि राजयोगिनी ब्रह्माकुमारी बन्नू ने मानसिक तनाव से बचने, आत्मनियंत्रण और ध्यान के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नियमित ध्यान और सकारात्मक चिंतन से मानसिक शांति मिलती है।
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एएसआई अमरजीत सिंह ने मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान की जानकारी दी। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने तथा नशे की गिरफ्त में आए लोगों को उचित सहयोग देकर इससे बाहर निकलने के लिए प्रेरित करने की अपील की।
वहीं, माय भारत जिला हमीरपुर की समन्वयक दीपमाला ठाकुर ने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने और समाज को नशामुक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने की शपथ दिलाई।
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महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. विभा ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। डॉ. विभा ठाकुर ने कहा कि नशा युवा वर्ग के सामने गंभीर सामाजिक चुनौती है। युवाओं को नशे से दूर रहकर अपने जीवन को सकारात्मक दिशा देनी चाहिए।
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विशेष अतिथि राजयोगिनी ब्रह्माकुमारी बन्नू ने मानसिक तनाव से बचने, आत्मनियंत्रण और ध्यान के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नियमित ध्यान और सकारात्मक चिंतन से मानसिक शांति मिलती है।
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एएसआई अमरजीत सिंह ने मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान की जानकारी दी। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने तथा नशे की गिरफ्त में आए लोगों को उचित सहयोग देकर इससे बाहर निकलने के लिए प्रेरित करने की अपील की।
वहीं, माय भारत जिला हमीरपुर की समन्वयक दीपमाला ठाकुर ने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने और समाज को नशामुक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने की शपथ दिलाई।