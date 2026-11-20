दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा कि चुनावों से पहले जनता से बड़े-बड़े वादे करना और बाद में उन्हें पूरा न करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने चुनावों से पहले जनता को 10 गारंटियां दी थीं, जो आज तक पूरी नहीं हुई हैं। कांग्रेस ने प्रदेश की माता-बहनों को हर महीने 1500 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन अब तक एक रुपया भी नहीं दिया गया है। शुक्रवार को धर्मशाला में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार पर चौतरफा हमला बोला। सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश की महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की गारंटियां तो चुरा लीं, लेकिन उन्हें धरातल पर लागू करने में पूरी तरह विफल रही। न तो युवाओं को रोजगार मिला और न ही प्रदेशवासियों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी गई।

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इसके अलावा दुकानदारों और मेहनत-मजदूरी करने वाले वर्ग को भी सरकार की ओर से कोई राहत नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि पंजाब में आर्थिक चुनौतियों और घाटे के बावजूद आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने हिमाचल की जनता को ठगा है। पहले जनता ने भाजपा को ठुकराया और अब कांग्रेस की बारी है। हिमाचल में आप की सरकार बनने पर जनता को वादों से बढ़कर सुविधाएं दी जाएंगी और पार्टी प्रदेश की महिलाओं की मजबूत आवाज बनेगी। प्रेसवार्ता के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में जोरावर स्टेडियम तक रोष रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कुछ समय के लिए सड़क पर बैठकर यातायात भी बाधित किया। वहीं, आप के प्रदेश प्रभारी ऋतुराज झा ने मुख्यमंत्री को अल्टीमेटम दिया कि यदि 30 दिन के भीतर सभी गारंटियां पूरी नहीं की गईं तो शिमला में मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा।