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रात्रि नाके में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी, वन संरक्षण के लिए पेश की सामुदायिक जिम्मेदारी की मिसालसंवाद न्यूज एजेंसीपांगी (चंबा)। जंगलों को बचाने की मुहिम में अब कुलाल की महिलाओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है। वन संपदा को अवैध गतिविधियों से बचाने के लिए महिला मंडल कुलाल की सदस्यों और स्थानीय महिलाओं ने वन विभाग की टीम के साथ रात में आरक्षित वन की निगरानी की। रात्रि नाका लगाकर महिलाओं ने वन संरक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की।इस पहल के तहत महिलाओं ने वन विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर जंगल में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी। उनका यह प्रयास वन संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी की अहमियत को दर्शाता है। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की इस सक्रियता से वन संपदा की सुरक्षा के अभियान को भी मजबूती मिली है।डीएफओ रवि गुलेरिया ने बताया कि कुलाल महिला मंडल की सदस्यों और स्थानीय महिलाओं ने वन संपदा की सुरक्षा के लिए विभाग के साथ रात्रि नाके में सहयोग किया। उन्होंने कहा कि वनों के संरक्षण और संवर्धन में स्थानीय समुदाय की भागीदारी जरूरी है। जनसहयोग से ही अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने और जंगलों को सुरक्षित रखने के प्रयास सफल हो सकते हैं।