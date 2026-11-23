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सोमवार को पुलिस ने तीन दिन का रिमांड पूरा होने पर उसे अदालत में पेश किया। इस दौरान पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल ईंट भी बरामद कर ली।

पुलिस के अनुसार, बीते बुधवार को रजनी अपने पति कुंजलाल के साथ घर जा रही थी। रास्ते में दोनों के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि गुस्से में रजनी ने कुंजलाल के सिर पर ईंट से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि मामले में जरूरी साक्ष्य जुटा लिए गए हैं। न्यायिक रिमांड अवधि पूरी होने के बाद आरोपी को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। संवाद

चंबा। पर्यटन स्थल खज्जियार में ईंट से हमला कर पति की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार महिला रजनी को अदालत ने 14 दिन के न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।