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चंबा। परिवार न्यायालय चंबा ने भरण-पोषण से जुड़े एक मामले का निपटारा आपसी सहमति के आधार पर किया है। न्यायालय ने प्रतिवादी को याचिकाकर्ता संख्या एक महिला को 10 हजार रुपये और याचिकाकर्ता संख्या दो को पांच हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण भत्ता देने के निर्देश दिए हैं। यह राशि दिसंबर 2026 से देय होगी। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय चंबा अनुजा सूद की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। यह मामला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 144 के तहत वर्ष 2025 में दायर किया गया था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता और प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित रहीं। न्यायालय में दोनों पक्षों के बीच सुलह करवाने का प्रयास किया गया। इस दौरान प्रतिवादी ने अपने अलग-अलग दर्ज बयानों में पत्नी को 10 हजार रुपये और दूसरे याचिकाकर्ता को पांच हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण भत्ता देने पर सहमति जताई। याचिकाकर्ता संख्या एक ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर न्यायालय की फाइल में शामिल किए गए। अदालत ने पक्षकारों की सहमति और दर्ज बयानों के आधार पर प्रतिवादी को निर्देश दिए कि वह हर महीने की 10 तारीख से पहले कुल 15 हजार रुपये याचिकाकर्ता संख्या एक के बैंक खाते में जमा करवाए। इसके साथ ही न्यायालय ने समझौते के आधार पर याचिका का निपटारा कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि पक्षकारों के बयान आदेश का अभिन्न अंग रहेंगे। लंबित आवेदनों को भी निरर्थक मानते हुए निपटा दिया गया।