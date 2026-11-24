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भरमौर (चंबा)। शिवालिक पब्लिक स्कूल भरमौर में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए विधायक डॉ. जनकराज ने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने विद्यार्थियों की प्रतिभा, मेहनत और शैक्षणिक उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में शिक्षा के साथ संस्कार, अनुशासन और आत्मविश्वास की अहम भूमिका रहती है। समारोह के दौरान मेधावी विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया।