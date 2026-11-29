संवाद न्यूज एजेंसीचंबा। ग्राम पंचायत कुड्डी के भुगनार गांव में कूहल से बरामद 37 वर्षीय अमित कुमार के शव का रविवार को मेडिकल कॉलेज चंबा में पोस्टमार्टम करवाया गया। फॉरेंसिक विभाग के डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की। अब रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे युवक की मौत के कारणों का पता चल सकेगा।अमित कुमार पुत्र सुशील कुमार का शव कूहल में मिला था। पुलिस की प्रारंभिक जांच में गिरने के कारण मौत होने की आशंका जताई जा रही है, जबकि परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। इसी के चलते पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। घटनास्थल से पहले ही फॉरेंसिक टीम साक्ष्य जुटा चुकी है। पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच रिपोर्ट से मौत के कारणों का पता लगाने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। संवाद