Chamba News: रावी के मुहाने पर मिट्टी के ढेर, बरसात में बढ़ सकता है खतरा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sun, 22 Nov 2026 09:52 PM IST
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बालू में प्लॉट बनाने के लिए हो रही कटाई, परेल में नदी के किनारे डंप की जा रही मिट्टी
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। बालू के पास निजी भूमि पर प्लॉट तैयार करने के लिए की जा रही कटाई से निकलने वाली मिट्टी को परेल में रावी नदी के किनारे डंप किया जा रहा है। आरोप है कि ठेकेदार रोजाना ट्रकों के जरिये मिट्टी लाकर यहां फेंक रहा है।
निर्धारित डंपिंग साइट का इस्तेमाल करने के बजाय नदी किनारे मिट्टी जमा करने के इस सिलसिले पर संबंधित विभागों की ओर से अब तक प्रभावी रोक नहीं लगाई गई है।
नदी के किनारे लगातार मिट्टी के ढेर बढ़ने से बरसात के दौरान खतरे की आशंका जताई जा रही है। बारिश में रावी का जलस्तर बढ़ने पर किनारे जमा मिट्टी बहकर नदी में जा सकती है, जिससे उसके प्राकृतिक प्रवाह पर असर पड़ने के साथ आसपास के क्षेत्रों को भी नुकसान पहुंच सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि समय रहते मिट्टी नहीं हटाई गई तो बरसात में स्थिति गंभीर हो सकती है।
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स्थानीय निवासी हरीश कुमार, सुरेंद्र, योगराज, कमल, जितेंद्र, सोनू और मनीष ने नदी किनारे मिट्टी डंप करने पर रोक लगाने और वहां जमा मलबे को हटाकर निर्धारित डंपिंग साइट पर पहुंचाने की मांग की है। उनका आरोप है कि वन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से इस मामले में अब तक ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहायक अभियंता राहुल शर्मा ने बताया कि नदी किनारे मिट्टी फेंकने वाले के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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चंबा। बालू के पास निजी भूमि पर प्लॉट तैयार करने के लिए की जा रही कटाई से निकलने वाली मिट्टी को परेल में रावी नदी के किनारे डंप किया जा रहा है। आरोप है कि ठेकेदार रोजाना ट्रकों के जरिये मिट्टी लाकर यहां फेंक रहा है।
निर्धारित डंपिंग साइट का इस्तेमाल करने के बजाय नदी किनारे मिट्टी जमा करने के इस सिलसिले पर संबंधित विभागों की ओर से अब तक प्रभावी रोक नहीं लगाई गई है।
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नदी के किनारे लगातार मिट्टी के ढेर बढ़ने से बरसात के दौरान खतरे की आशंका जताई जा रही है। बारिश में रावी का जलस्तर बढ़ने पर किनारे जमा मिट्टी बहकर नदी में जा सकती है, जिससे उसके प्राकृतिक प्रवाह पर असर पड़ने के साथ आसपास के क्षेत्रों को भी नुकसान पहुंच सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि समय रहते मिट्टी नहीं हटाई गई तो बरसात में स्थिति गंभीर हो सकती है।
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स्थानीय निवासी हरीश कुमार, सुरेंद्र, योगराज, कमल, जितेंद्र, सोनू और मनीष ने नदी किनारे मिट्टी डंप करने पर रोक लगाने और वहां जमा मलबे को हटाकर निर्धारित डंपिंग साइट पर पहुंचाने की मांग की है। उनका आरोप है कि वन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से इस मामले में अब तक ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहायक अभियंता राहुल शर्मा ने बताया कि नदी किनारे मिट्टी फेंकने वाले के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।