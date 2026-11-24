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प्रस्तावित सड़क निर्माण की फॉरेस्ट राइट्स एक्ट प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब बजट प्रावधान के लिए फाइल जिलाधीश चंबा को भेजी गई है। बजट उपलब्ध होते ही लोक निर्माण विभाग की ओर से टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी।सड़क सुविधा न होने के कारण इन क्षेत्रों के ग्रामीणों को आज भी पैदल रास्तों से आवाजाही करनी पड़ रही है।इसका सबसे अधिक असर किसानों, बुजुर्गों, महिलाओं, विद्यार्थियों और मरीजों पर पड़ रहा है। किसानों को कृषि उपज और रोजमर्रा का सामान पीठ पर उठाकर ले जाना पड़ता है। वहीं, आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुंचाना भी चुनौती बना रहता है।ग्रामीणों बालकृष्ण शर्मा, दत्त शर्मा, राकेश कुमार, कुलदीप कुमार (बिट्टू), प्रवीण शर्मा, पवन कुमार, कृष्ण शर्मा, राहुल और दीपराज सहित अन्य लोगों का कहना है कि क्षेत्र के लिए सड़क सुविधा बेहद जरूरी है। लंबे समय से उठ रही इस मांग के पूरा होने से चारों गांवों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।लोक निर्माण विभाग के एसडीओ रजत सहगल ने बताया कि सड़क निर्माण की एफआरए प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बजट प्रावधान अथवा किसी योजना के तहत स्वीकृति के लिए फाइल जिलाधीश को भेजी गई है। बजट उपलब्ध होते ही टेंडर लगाए जाएंगे। संवाद