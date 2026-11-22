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वह खैरी स्थित सीआईएसएफ इकाई में सेवाएं दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार एएसआई बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। बेहड़ल के पास अचानक बाइक हादसे का शिकार हो गई, जिससे उन्हें चोटें आईं। स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत ककीरा अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इसके बाद परिजन उन्हें आगामी जांच और उपचार के लिए पठानकोट ले गए। खबर लिखे जाने तक पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ था। संवाद

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बनीखेत (चंबा)। नैनीखड्ड-खैरी वाया मेल सड़क मार्ग पर शनिवार रात बेहड़ल गांव के समीप बाइक दुर्घटनाग्रस्त होने से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में तैनात एएसआई घायल हो गए।