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वहीं, खंड विकास अधिकारी कंवर सिंह ने बताया कि मामले की विभागीय जांच बैठा दी गई है। जांच अधिकारी की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद ही वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सकेगी। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, विभागीय जांच रिपोर्ट का इंतजार है। इसके बाद ही सीमेंट के 50 बैगों के प्रधान के घर में रखे जाने के कारणों और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं का खुलासा हो सकेगा।

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तेलका (चंबा)। विकास खंड सलूणी की ग्राम पंचायत औहरा में प्रधान के घर में मिले सीमेंट के 50 बैग के मामले में विभागीय जांच शुरू हो गई है। खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच बैठा दी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सीमेंट के बैगों से जुड़े पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। औहरा पंचायत प्रधान के घर में गत दिनों सीमेंट के 31 बैग मिलने का मामला सामने आया था। जबकि, 19 सीमेंट के बैग दूसरी जगह से बरामद किए गए थे। इसके बाद पंचायत स्तर पर सीमेंट के भंडारण और उसके इस्तेमाल को लेकर सवाल उठने लगे। मामले की जानकारी मिलने पर संबंधित विभाग ने जांच की प्रक्रिया शुरू की। सीमेंट के बैग प्रधान के घर में किस उद्देश्य से रखे गए थे और इनका किस कार्य में इस्तेमाल किया जाना था, इसकी पड़ताल की जा रही है। पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि सीमेंट चोरी होने या उसका किसी तरह इस्तेमाल किए जाने की बात सामने नहीं आई है। ऐसे में संबंधित विभाग को अपने स्तर पर विभागीय जांच करवाने के लिए लिखा जाएगा।