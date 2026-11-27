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मेडिकल कॉलेज जाने वाले वाहनों को सुल्तानपुर-शीतला ब्रिज से होकर करना होगा सफरसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। बालू पुल से पक्काटाला होते हुए चंबा शहर पहुंचने का रास्ता अगले चार महीने तक बंद रहेगा। सड़क की बदहाल हालत सुधारने के लिए प्रशासन ने 28 नवंबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक इस मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही रोक दी है।ऐसे में मेडिकल कॉलेज जाने वाले वाहन चालकों को बालू, सुल्तानपुर, शीतला ब्रिज, बारगाह और भरमौर चौक होकर करीब पांच किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ेगा। उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 115 के तहत यह आदेश जारी किया है।मानसून की बारिश ने बालू-पक्काटाला सड़क को कई जगह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। सड़क की सतह खराब होने के साथ रिटेनिंग और ब्रेस्ट वॉल को भी नुकसान पहुंचा है। कई स्थानों पर सड़क की चौड़ाई कम होने से मरम्मत जरूरी हो गई है। लोक निर्माण विभाग इस पर करीब एक करोड़ रुपये खर्च करेगा। बजट से रिटेनिंग वॉल, ब्रेस्ट वॉल और निकासी नालियों का निर्माण करवाया जाएगा। विभाग ने कार्य का टेंडर भी आवंटित कर दिया है।पक्काटाला-बालू मार्ग चुराह, डलहौजी और चंबा विधानसभा क्षेत्रों के साहो, सिल्लाघ्राट, तीसा, भंजराडू, बैरागढ़, सलूणी, लंगेरा, किहार, कोटी और पुखरी सहित कई इलाकों के लोगों के लिए शहर पहुंचने का अहम रास्ता है। मार्ग बंद रहने के दौरान वैकल्पिक रास्ते से ही आवाजाही करनी होगी। उपायुक्त ने लोक निर्माण विभाग को मरम्मत के दौरान सुरक्षा इंतजाम, बैरिकेडिंग और चेतावनी संकेतक लगाने के निर्देश दिए हैं। अधिशासी अभियंता कनव बड़ौत्रा ने बताया कि वाहनों की आवाजाही से काम प्रभावित न हो, इसलिए मार्ग को चार माह तक बंद रखा जाएगा।ठंड ने साच पास पर भी लगाई रोकचंबा। तापमान जमाव बिंदु से नीचे पहुंचने और सड़क पर बर्फ जमने की आशंका के चलते प्रशासन ने साच पास मार्ग को भी आगामी आदेशों तक बंद कर दिया है। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 115 के तहत आदेश जारी किए हैं। एसडीएम चुराह को हिम पर्यटन स्थलों की ओर पर्यटकों की आवाजाही नियंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से साच पास की यात्रा से बचने की अपील की है। संवाद