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ऊंचे भाव पर सोना खरीदने वाले कारोबारियों के सामने अब कम कीमत पर आभूषण बेचने की चुनौतीसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। सोने के भाव में आई गिरावट ने ग्राहकों और स्वर्णकारों के लिए बाजार की तस्वीर बदल दी है। जिन ग्राहकों के लिए ऊंची कीमतों के चलते आभूषण खरीदना मुश्किल हो रहा था, उन्हें अब कुछ राहत मिली है।वहीं, पहले महंगे दाम पर सोना खरीदकर स्टॉक तैयार करने वाले स्वर्णकारों की पूंजी पर संकट खड़ा हो गया है। मौजूदा बाजार भाव और खरीद के पुराने दाम में भारी अंतर आने से कारोबारियों को प्रति तोला करीब 34,200 रुपये तक का नुकसान झेलना पड़ रहा है।स्वर्णकारों के अनुसार सोने-चांदी के दाम लगातार चढ़ रहे थे, तब बाजार में खरीदारी अच्छी थी। शादी-विवाह के लिए ग्राहकों ने आभूषण बनवाने की एडवांस बुकिंग भी करवाई थी। अब कीमतों में गिरावट के बाद ग्राहक खरीदारी को लेकर असमंजस में हैं। इससे बाजार की रौनक कम हुई है और कारोबार की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है।कारोबारियों का कहना है कि उन्होंने पुरानी ऊंची दरों पर सोना खरीदा है, जबकि अब आभूषणों की बिक्री कम कीमतों के आधार पर करनी पड़ रही है। ऐसे में पुराने स्टॉक पर लागत और मौजूदा भाव का अंतर उनकी परेशानी बढ़ा रहा है।सोने-चांदी की कीमतें आसमान छू रही थीं, तब भी ग्राहक आभूषण बनवाने के लिए पहुंच रहे थे। शादी समारोहों के लिए कई लोगों ने एडवांस बुकिंग भी करवाई थी, लेकिन अब कीमतों में गिरावट के बाद बाजार में पहले जैसी रौनक नहीं है और ग्राहक खरीदारी को लेकर असमंजस में हैं। - तनिष्क सोनी, स्वर्णकारसोने-चांदी की कीमतों ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। लेकिन, इसका सारा बोझ स्वर्णकारों पर आ पड़ा है। स्वर्णकारों ने जिस दर से सोना खरीदा है उस दर पर महंगे आभूषण बनेंगे। जबकि, सोने की दर कम होने पर लोग किस आधार पर महंगे आभूषण खरीदेंगे। - संजीव बैहल, स्वर्णकारसोने की कीमतों में गिरावट से ग्राहकों को जरूर राहत मिली है, लेकिन स्वर्णकारों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक तोला सोना 1 लाख 51 हजार रुपये में खरीदा था, जबकि वर्तमान कीमत घटकर 1 लाख 16 हजार 800 रुपये प्रति तोला रह गई है। ऐसे में प्रति तोला 34 हजार 200 रुपये का सीधा अंतर झेलना पड़ रहा है। - सुनी पठानिया, स्वर्णकार