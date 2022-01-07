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संवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम (एसडीटी) ने एक युवक को 20 ग्राम चिट्टे (हेरोइन) के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी वॉल्वो बस में सवार था। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।जानकारी के अनुसार एसडीटी ने बलोह-मल्यावर फोरलेन पर नाकेबंदी की थी। इस दौरान वहां से गुजर रही एक वॉल्वो बस को जांच के लिए रोका गया। बस में यात्रियों की चेकिंग के दौरान एक युवक की तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 20 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ।पुलिस ने आरोपी की पहचान प्रवीण कुमार (28) पुत्र बाबू राम निवासी गांव नैहर, डाकघर हरनोड़ा के रूप में की है। पुलिस ने नशीले पदार्थ को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ थाना घुमारवीं में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। मामले में आगामी जांच की जा रही है। आरोपी को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है।