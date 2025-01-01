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संवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। युवाओं को चिट्टे और अन्य नशों से दूर रखने के लिए अब उन्हें खेल गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। प्रदेश सरकार के खेलो हिमाचल-चिट्टा मुक्त अभियान 2026 के तहत स्वारघाट उपमंडल में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इनमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और टीमों को नकद पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। उपमंडल स्तर पर प्रथम स्थान हासिल करने वाले को 51 हजार, द्वितीय स्थान पर रहने वाले को 41 हजार और तृतीय स्थान हासिल करने वाले को 31 हजार रुपये दिए जाएंगे। अभियान के आयोजन को लेकर उपमंडलाधिकारी (ना.) स्वारघाट के कार्यालय में उपमंडल स्तरीय समिति की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता उपमंडलाधिकारी ने की। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, शिक्षण संस्थानों और खेल संघों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान प्रतियोगिताओं के आयोजन, युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने को लेकर चर्चा की गई।दस से अधिक खेल प्रतियोगिताओं में दिखा सकेंगे प्रतिभाअभियान के तहत क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, हॉकी, रस्साकशी, कुश्ती, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन और एथलेटिक्स सहित विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। इसका उद्देश्य युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देना और उन्हें खेलों से जोड़कर नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है। प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ियों को ऑनलाइन पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। इसके लिए 30 नवंबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। पंजीकरण के बाद खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं के आयोजन स्थल और अन्य आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी।अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर करें संपर्कबैठक में शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों और मुख्याध्यापकों से विद्यार्थियों को अभियान के प्रति जागरूक करने और अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की गई। अभियान के नोडल अधिकारी मनोज ठाकुर ने बताया कि प्रतियोगिताओं से संबंधित जानकारी के लिए 9817070040 और 7018123171 पर संपर्क किया जा सकता है। उपमंडल प्रशासन ने विभागों, शिक्षण संस्थानों, खेल संघों और आम जनता से अभियान को सफल बनाने में सहयोग की अपील की है।