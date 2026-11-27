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संवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। बाइक की डिक्की से 50.02 ग्राम चिट्टा बरामद होने के मामले में गिरफ्तार मंडी निवासी युवक को जिला न्यायालय से जमानत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने की शर्त पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। पुलिस के अनुसार, 19 अक्तूबर 2026 को सदर थाना की टीम ढलियार में पेट्रोल पंप के पास नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर रही थी। शाम करीब 7:22 बजे कीरतपुर साहिब की ओर से आई बाइक को पुलिस ने रोका। चालक के घबराने पर बाइक की तलाशी ली गई तो डिक्की में रखी पॉलिथीन से 50.02 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में आरोपी ने खुद को झूठा फंसाने की दलील देते हुए कहा कि बरामदगी व्यावसायिक मात्रा की नहीं है और जांच पूरी हो चुकी है। वहीं, अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ मंडी और कुल्लू में दो अन्य मामले लंबित होने की जानकारी दी।अदालत ने पाया कि आरोपी का पहले नशा तस्करी का कोई ज्ञात इतिहास नहीं है। वह मंडी का स्थायी निवासी है और फरार होने की आशंका के ठोस आधार भी नहीं हैं। हेपेटाइटिस-बी से पीड़ित होने और उपचार जारी रहने को भी अदालत ने ध्यान में रखा।आरोपी को गवाहों को प्रभावित करने, साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने और दोबारा अपराध में शामिल होने से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। उसे हर सुनवाई पर पेश होना होगा और पासपोर्ट जमा करवाने के साथ हर महीने जांच अधिकारी को अपने ठिकाने की जानकारी देनी होगी।