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पात्र श्रमिकों को पंजीकरण की दी जानकारीसंवाद न्यूज एजेंसीजुखाला (बिलासपुर)। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की ओर से जिला बिलासपुर के विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। इनमें निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को योजना के लाभ, पात्रता और पंजीकरण प्रक्रिया की जानकारी दी गई।शिविरों के दौरान श्रमिकों को बताया गया कि योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद प्रतिमाह तीन हजार रुपये पेंशन दी जाती है। इसके लिए 18 से 40 वर्ष की आयु के ऐसे श्रमिक पंजीकरण करवा सकते हैं, जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये या इससे कम है और जो योजना की अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करते हैं।योजना में शामिल होने वाले श्रमिकों को अपनी प्रवेश आयु के अनुसार निर्धारित मासिक अंशदान जमा करवाना होता है। खास बात यह है कि श्रमिक जितनी राशि अंशदान के रूप में जमा करता है, उतनी ही राशि केंद्र सरकार की ओर से भी उसके खाते में जमा की जाती है। इस तरह श्रमिक और केंद्र सरकार दोनों मिलकर पेंशन के लिए योगदान करते हैं। निर्धारित अवधि तक अंशदान जमा करने के बाद 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर लाभार्थी को तीन हजार रुपये मासिक पेंशन मिलने का प्रावधान है। लाभार्थी की मृत्यु होने की स्थिति में पात्र जीवनसाथी को नियमानुसार पारिवारिक पेंशन का लाभ भी दिया जाता है।शिविरों में श्रमिकों को योजना में पंजीकरण करवाने के लिए जरूरी दस्तावेजों और औपचारिकताओं की जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक भविष्य की आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस योजना से जुड़ सकते हैं। मौके पर श्रमिकों की शंकाओं का समाधान भी किया गया और पात्रता संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाई गई।जिला श्रम कल्याण अधिकारी स्वाति शर्मा ने कहा कि निर्माण श्रमिकों का सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण बोर्ड की प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना श्रमिकों को वृद्धावस्था में नियमित आय उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने पात्र श्रमिकों से योजना में पंजीकरण करवाकर इसका लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे।पात्र श्रमिक अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) में जाकर योजना के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके अलावा www.maandhan.in पोर्टल के माध्यम से भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है।