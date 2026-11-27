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सुंदरनगर के रहने वाले हैं दोनों युवकसंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर गरामोड़ स्थित आरटीओ बैरियर के समीप एसटीएफ की सेंट्रल रेंज टीम ने नाकाबंदी के दौरान बाइक सवार दो युवकों को 12.6 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी जिला मंडी के सुंदरनगर क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ स्वारघाट थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।जानकारी के अनुसार 26 नवंबर को एसटीएफ नारकोटिक्स की सेंट्रल रेंज टीम ने एएसआई आशु वर्मा के नेतृत्व में गरामोड़ आरटीओ बैरियर के पास नाका लगाया था। इस दौरान टीम पंजाब की ओर से आने वाले वाहनों की जांच कर रही थी। इसी बीच पंजाब की तरफ से एक बाइक वहां पहुंची। पुलिस टीम ने बाइक को रोककर तलाशी ली तो उस पर सवार दो युवकों के कब्जे से 12.6 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ।पुलिस के अनुसार बाइक का नंबर एचपी 32बी-2122 है। आरोपियों की पहचान भग सिंह और हंस राज निवासी गांव बोबर, डाकघर जड़ोल, तहसील सुंदरनगर, जिला मंडी के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों की उम्र 25 वर्ष बताई गई है।इसके बाद एसटीएफ की टीम ने नशीले पदार्थ को कब्जे में लेकर नियमानुसार कार्रवाई की। एएसआई आशु वर्मा की ओर से भेजे गए रुक्का के आधार पर स्वारघाट थाने में दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।एसटीएफ नारकोटिक्स सेंट्रल रेंज मंडी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव चौधरी ने मामले की पुष्टि की है। पुलिस मामले की आगामी जांच में जुटी हुई है।