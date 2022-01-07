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24 जनवरी 2020 को कार सवारों से बरामद हुआ था 138.18 ग्राम चिट्टादोनों दोषी मंडी जिले के जोगिंद्रनगर के हैं रहने वालेसंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। पुलिस की नाकाबंदी देखकर भागने की कोशिश करना और कार से 138.18 ग्राम चिट्टा बरामद होना दो आरोपियों को भारी पड़ गया। विशेष अदालत बिलासपुर ने चिट्टा तस्करी के मामले में दोनों दोषियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की तीन धाराओं के तहत प्रत्येक दोषी पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है। इस तरह दोनों पर कुल छह लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। मामला 24 जनवरी 2020 का है। पुलिस ने जबली के पास नाकाबंदी के दौरान चंडीगढ़ की ओर से आ रही एक ऑल्टो कार को जांच के लिए रुकने का इशारा किया। इस दौरान कार में सवार शुभम शर्मा नीचे उतरकर ढलान की तरफ भागने लगा। पुलिस टीम ने पीछा कर उसे सड़क से करीब 25 मीटर नीचे पकड़ लिया। इसके बाद स्वतंत्र गवाह की मौजूदगी में कार की तलाशी ली गई। चालक की सीट के नीचे रखे नीले रंग के कैरी बैग से 138.18 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुआ। इस संबंध में थाना सदर बिलासपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। दोषियों की पहचान शुभम शर्मा निवासी गांव सेपैडू, डाकघर दरहाल और संजीव कुमार निवासी गांव काश रकड़, डाकघर भराड़ू, तहसील जोगिंद्रनगर, जिला मंडी के रूप में हुई है। जांच में सामने आया कि कार संजीव कुमार के परिवार के नाम पंजीकृत थी और वाहन का प्रबंधन व रखरखाव वही संभालता था। अदालत के अनुसार, शुभम शर्मा कार चला रहा था, जबकि संजीव कुमार ने उसे नशीला पदार्थ लाने और उसका परिवहन करने के लिए भेजा था। विशेष न्यायाधीश ज्योत्सना सुमंत डढवाल की अदालत ने 20 नवंबर को दोनों को दोषी करार दिया था। इसके बाद 23 नवंबर को सजा सुनाई गई। जिला न्यायवादी (डीए) बिलासपुर एनएस चौहान ने इसकी पुष्टि की। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 24 गवाह अदालत में पेश किए। इनमें स्वतंत्र गवाह अनिल गौतम भी शामिल थे। गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी ठहराया। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(बी), 25 और 29 के तहत अभियोजन चलाया गया।नरमी बरतने की अपील को अदालत ने किया खारिजसजा पर सुनवाई के दौरान 31 वर्षीय शुभम शर्मा ने खुद को पहला अपराधी बताते हुए नरमी बरतने की अपील की। उसने अविवाहित होने और माता-पिता व भाई की जिम्मेदारी का हवाला दिया। वहीं, 43 वर्षीय संजीव कुमार ने पत्नी, दो बच्चों और माता-पिता की जिम्मेदारी का उल्लेख करते हुए कम सजा देने की गुहार लगाई। हालांकि, अदालत ने पाया कि संजीव के खिलाफ तीन अन्य एफआईआर भी दर्ज हैं, जिनकी कार्यवाही अदालत में लंबित है। अदालत ने कहा कि नशीले पदार्थों से जुड़े अपराध समाज के लिए गंभीर खतरा हैं। इनका सबसे अधिक असर युवा पीढ़ी पर पड़ रहा है। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कठोर दंड जरूरी है। अदालत ने बरामद हेरोइन की मात्रा, अपराध की गंभीरता और दोनों दोषियों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए सजा में नरमी बरतने से इन्कार कर दिया।तीनों सजाएं साथ चलेंगी, प्रत्येक को 10 साल जेलअदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(बी), 25 और 29 के तहत दोनों दोषियों को अलग-अलग 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर तीनों धाराओं के तहत एक-एक लाख रुपये के हिसाब से कुल तीन लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर प्रत्येक धारा के तहत छह-छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। हालांकि, अदालत ने तीनों धाराओं के तहत सुनाई गई सजाओं को साथ-साथ चलाने के आदेश दिए हैं। ऐसे में प्रत्येक दोषी को कुल 10 साल का कठोर कारावास भुगतना होगा, 30 साल नहीं। जांच, पूछताछ या सुनवाई के दौरान हिरासत में बिताई गई अवधि को सीआरपीसी की धारा 428 के तहत सजा में समायोजित किया जाएगा। अदालत ने जब्त 138.18 ग्राम चिट्टे को अपील दायर करने की अवधि समाप्त होने के बाद नियमानुसार नष्ट करने के आदेश भी दिए हैं। अपील दायर होने की स्थिति में अपीलीय अदालत के निर्देशों का पालन किया जाएगा।