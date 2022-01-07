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संवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2026 के लिए हिमाचल की पुरुष अंडर-18 कबड्डी टीम के चयन को लेकर 22 नवंबर को बिलासपुर में ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग की ओर से जिला स्पोर्ट्स हॉस्टल बिलासपुर में सुबह 10 बजे से चयन प्रक्रिया शुरू होगी। विभाग के अतिरिक्त निदेशक गौरव महाजन ने बताया कि ट्रायल में वही खिलाड़ी भाग लेने के पात्र होंगे, जिनकी जन्म तिथि एक जनवरी 2009 या इसके बाद की है। निर्धारित आयु सीमा पूरी करने वाले इच्छुक खिलाड़ी तय तिथि और समय पर चयन स्थल पर पहुंच सकते हैं।उन्होंने बताया कि ट्रायल में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को अपने साथ मैट्रिक का आयु प्रमाणपत्र, आधार कार्ड और पासपोर्ट आकार के दो फोटो की सत्यापित प्रतिलिपियां लानी होंगी। इसके अलावा दो अतिरिक्त पासपोर्ट आकार के फोटो भी साथ लाने अनिवार्य हैं।आयु प्रमाणपत्र नगर निगम या ग्राम पंचायत की ओर से कम से कम पांच वर्ष पहले यानी एक जनवरी 2021 या उससे पूर्व जारी किया गया होना चाहिए। अतिरिक्त निदेशक ने स्पष्ट किया कि ट्रायल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को विभाग की ओर से किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा।