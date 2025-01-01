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रात में बिना सिग्नल के चौक पार करने को मजबूर वाहन चालकसंवाद न्यूज एजेंसीघुमारवीं (बिलासपुर)। घुमारवीं शहर के व्यस्त दकड़ी चौक पर यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए लगाई गई ट्रैफिक लाइटें पिछले करीब आठ साल से बंद पड़ी हैं। ऐसे में चौक पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह पुलिस कर्मचारियों के इशारों पर चल रही है। लंबे समय से बंद ये लाइटें अब महज शोपीस बनकर रह गई हैं। हैरानी की बात है कि इतने वर्षों बाद भी इनकी खराबी का पता नहीं चल पाया है और न ही इन्हें दोबारा चालू करवाने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया गया है।दकड़ी चौक शहर का प्रमुख चौराहा है। यहां से बिलासपुर, हमीरपुर, सरकाघाट और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जाने वाले वाहनों की आवाजाही रहती है। सुबह और शाम के समय वाहनों का दबाव बढ़ने से यहां यातायात नियंत्रित करना चुनौती बन जाता है। ऐसे में ट्रैफिक लाइटें बंद रहने से व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पूरी तरह यातायात पुलिस कर्मचारियों पर रहती है।रात के समय स्थिति और भी परेशानी भरी हो जाती है। वाहन चालकों को बिना ट्रैफिक सिग्नल के दूसरे वाहनों की आवाजाही देखकर चौक पार करना पड़ता है। वहीं, व्यस्त समय में वाहनों की संख्या बढ़ने से यातायात का दबाव भी बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब चौक पर ट्रैफिक लाइटें लगाई गई थीं तो उम्मीद थी कि इससे यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, लेकिन करीब आठ साल से इनके बंद रहने के कारण इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है।लोगों का सवाल है कि आखिर इन लाइटों में क्या खराबी है और इन्हें ठीक करवाने की जिम्मेदारी किस विभाग की है। यदि समय रहते इनकी तकनीकी जांच और मरम्मत करवाई जाती तो शायद ये इतने लंबे समय तक बंद नहीं रहतीं।कोटदकड़ी चौक पर लगी ट्रैफिक लाइटों के बंद होने का मामला उनके ध्यान में नहीं है। इस संबंध में पता किया जाएगा कि लाइटों में क्या खराबी है और ये इतने लंबे समय से क्यों बंद पड़ी हैं। यदि लाइटें मरम्मत के योग्य हुईं तो इन्हें जल्द दोबारा चालू करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।-अभिषेक बरवाल, एसडीएम,घुमारवीं