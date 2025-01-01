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संवाद न्यूज एजेंसीगेहड़वीं (बिलासपुर)। बाबा बालक नाथ के प्रति आस्था लेकर सोलन के तीन युवा दूसरी बार पैदल यात्रा पर निकले हैं। सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर तीनों युवा बाबा जी के दरबार में शीश नवाएंगे। युवाओं ने बताया कि बाबा जी के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा है और इसी आस्था के चलते वे दोबारा पैदल यात्रा कर रहे हैं।उन्होंने बताया कि सोलन में उनके परिवार की ओर से श्री शिरीष बाबा बालक नाथ सेवा समिति चलाई जाती है। उनके पिता दरबार के महंत हैं और घर में भी बाबा जी का दरबार स्थापित है। समिति की ओर से हर वर्ष बाबा जी के दरबार के लिए पैदल यात्रा निकाली जाती है, जिसमें करीब 500 से 600 श्रद्धालु शामिल होते हैं। श्रद्धालुओं के लिए समिति की ओर से खाने-पीने और ठहरने की निशुल्क व्यवस्था की जाती है।युवाओं ने बताया कि 29 नवंबर को बाबा जी के दरबार का 40वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर दोपहर 12 बजे विशाल भंडारा लगाया जाएगा, जबकि दोपहर तीन बजे से बाबा जी की चौकी सजेगी। उन्होंने श्रद्धालुओं से धार्मिक आयोजन में पहुंचकर बाबा जी का आशीर्वाद लेने की अपील की है।